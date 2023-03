Pulizia del freezer - Il trucco della carta stagnola

Sin dall'inizio del '900 il congelatore è stata una delle invenzioni più rivoluzionarie del secolo.

Una delle azioni che più spesso vengono rimandate, sia per mancanza di tempo sia per la necessità di effettuare in maniera accurata questa operazione, è il suo sbrinamento.

La cosa più importante da fare per il suo funzionamento, secondo una scoperta di qualche tempo fa, è però l'utilizzo della carta stagnola.

Sembra infatti che l'alluminio abbia caratteristiche che aiutino a mantenere il congelatore senza ghiaccio nè brina.

Il trucco consiste quindi nel rivestire le pareti o i cassetti del freezer con dei fogli di alluminio e riporre successivamente tutti gli alimenti al suo interno. In questo modo il ghiaccio si depositerà solo sui fogli di alluminio, senza attaccarsi ai prodotti e dimezzando in questo modo i tempi di pulizia dell'elettrodomestico.

La pulizia del freezer è non solo una pratica igienica ma anche economica perchè meno ghiaccio e meno brina ci saranno al suo interno e meno alta sarà la bolletta della luce