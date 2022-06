Scaldabagno elettrico o a gas? Come scegliere la soluzione migliore

Quando ci troviamo a dover scegliere se installare uno scaldabagno a gas o uno elettrico c'è da pensare a molte cose.

Gli esperti di habitissimo.it ci aiutano a capire quali sono i punti da analizzare per optare per l'una o l'altra soluzione.

In primis ci si può rivolgere ad un professionista per capire quale possa essere il reale fabbisogno d'acqua della famiglia. Contemporaneamente bisogna analizzare anche altri aspetti con l'accesso ad impianti (gas o elettrici), il budget disponibile, lo spazio disponibile, il luogo nel quale verrà installato lo scaldacqua.

Con lo scaldabagno a gas l'acqua è subito disponibile perchè viene riscaldata istantaneamente. Lo scaldabagno elettrico ha invece bisogno di più tempo perchè la riscalda per accumulo. Più grande sarà il serbatoio più ci vorrà per riscaldare l'acqua contenuta al suo interno.

Lo scaldabagno elettrico è piuttosto economico ma consuma molto energia perchè per garantire sempre l'acqua calda deve essere costantemente in funzione. I dispositivi di ultima generazione hanno però consumi più ridotti rispetto al passato e l'abbinamento a fonti di energia pulita consente di ridurre i costi perchè si tratta di energia autoprodotta.

Gli scaldabagni a gas con produzione istantanea di acqua hanno costi di acquisto molto superiori ma il consumo di gas è contenuto perchè l'alimentazione viene limitata ai momenti di utilizzo.

Lo scaldabagno a gas, quando viene installato dentro l'abitazione, ha la necessità di uno scarico di fumi verso l'esterno e di un foro di areazione su una parete perimetrale dell'ambiente in cui è installato.

L'installazione di uno scaldabagno elettrico è molto più semplice e veloce e più conveniente rispetto ad un modello a gas. Unico problema l'ingombro perchè per esempio per una famiglia è necessario un serbatoio di almeno 80-100 litri e quindi è necessario avere molto spazio.

Lo scaldabagno a gas necessita di controlli annuali dove deve essere eseguita la verifica di tutte le componenti e dei fumi prodotti (è necessaria ovviamente la presenza di un tecnico specializzato).

Lo scaldabagno elettrico non richiede specifici interventi di manutenzione ma bisogna comunque che venga pulito in modo continuativo per evitare l'accumulo di calcare.

Tra gli scaldabagni a gas vanno segnalati anche quelli 'a pompa di calore'. E' una soluzione ecosostenibile perchè scalda l'acqua per uso dometico usando una tecnologia che sfrutta energia pulita. Inoltre permettono un notevole risparmio (circa il 70% in meno rispetto ad uno elettrico). Ovviamente hanno costi di acquisto e di installazione maggiormente elevati.