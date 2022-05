Sette consigli per risparmiare fino al 34% di energia in casa

La SIMA (Società Italiana Medicina Ambientale) e Consumerismo No Profit hanno presentato una serie di 'linee guida' per aiutare le famiglie a risparmiare su consumi energetici e ridurre del 34% le bollette di luce e gas.

1. Adottare un sistema di domotica per il risparmio energetico - In questo modo si potrà ottimizzare la gestione e regolazione degli impianti termici ed elettrici raggiungendo risparmi nella percentuale del 20-40%. Sarà necessario anche un sistema completo di sensori intelligenti collegati agli utilizzatori elettrici se si vorrà raggiungere il 50-60% di risparmio energetico.

2. Sostituzione dei sistemi di illuminazione tradizionale con LED a luce calda di ultima generazione - La sostituzione di sole 4 lampadine tradizionali comporta un risparmio di circa 50 € all'anno.

3. Non lasciare mai i dispositivi in stand-by - Basta una ciabatta elettrica con il tasto on/off. In questo modo si possono arrivare a risparmiare circa 100€ all'anno.

4. Manutenzione degli impianti - Un impianto o un dispositivo elettrico ben mantenuto funziona meglio, consuma meno ed inquina meno.

5. Non utilizzare il sistema di riscaldamento/raffreddamento quando non è necessario. Bisogna adattarne l'utilizzo in funzione di temperatura esterna, numero di persone nella stanza, livello di umidità, presenza effettiva di persone negli ambienti riscaldati/raffreddati, apertura di porte e finestre. Per condurre gli impianti al meglio sarebbe opportuno installare crono-termostato e valvole termostatiche.

6. Corretto isolamento termico tra casa ed ambiente esterno. Schermare le finestre di notte o durante le ore calde, chiudendo persiane e tapparelle o utilizzando delle tende.

7. Utilizzo degli apparecchi elettronici in modo efficiente - Lavastoviglie e lavatrice vanno utilizzate sempre a pieno carico per evitare ripetuti lavaggi e sempre nelle ore nelle quali l'energia costa meno. Non tenere accese le luci nelle stanze dove non c'è nessuno e regolare l'intensità in base alle effettive esigenze di illuminazione.