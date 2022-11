Pannelli solari trasparenti - La nuova soluzione per produrre energia elettrica

Negli ultimi anni i ricercatori di tutto il mondo si sono impegnati per trovare delle alternative valide e sostenibili (meno dannose per il pianeta) per produrre energia elettrica.

Negli ultimi anni il più importante progresso, come sottolineato dal sito energia-luce.it, è quello che ha riguardato i 'pannelli solari trasparenti'. A differenza di quelli già in circolazione questi pannelli fotovoltaici sfruttano le 'celle di Gratzel', inventate nel 1991 da uno scenziato tedesco.

Questi pannelli convertono la luce solare in elettricità, ma la loro particolarità consiste nell'essere totalmente trasparenti. In questo modo possono essere utilizzati su larga scala, dalle finestre delle case ai vetri delle auto o dei dispositivi elettronici.

Questi pannelli sono presenti già sulla facciata dello SwissTech Convention Center di Losanna ma nel corso di questi anni la produzione di energia elettrica ricavata si è rivelata insufficiente.

Adesso però il nuovo prototipo offerto dall'cole Polytechnique Fédérale di Losanna garantisce una efficienza maggiore ed un risparmio in termini di costi grazie alla tecnica di stampa di bobine (già utilizzata in ambito alimentare ed industriale).

In condizioni di luce ambientale l'efficienza di conversione dei raggi solari in energia elettrica è aumenata del 30% rispetto a prima.

Al momento, in circolazione, i pannelli fotovoltaici acquistabili sono di tre tipologie:

1. Pannelli in gel di silicio: che sfrutta il silicio amorfo direttamente sul vetro. L’ammontare di energia prodotto ammonta a 100 watt per metro quadro

2. Pannelli a base organica: questa tipologia si caratterizza per essere più economica. Inoltre garantisce la produzione di 300 watt per metro quadro

3. Pannelli a base di grafene: la loro resistenza è di gran lunga superiore rispetto alle altre tipologie e l’efficienza energetica è nettamente superiore

L'eventuale introduzione sul mercato di questi pannelli solari trasparenti potrà sicuramente generare innumerevoli vantaggi dal punto di vista sia economico che ambientale. Pur avendo prezzi più alti rispetto alle tipologie sopra indicate, sono però di gran lunga molto più 'green'.