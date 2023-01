Bollette di luce e gas - Tre falsi miti da sfatare

Al giorno d'oggi la priorità per tutti gli italiani è diventata ovviamente, visti i rincari, quella di risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Come spesso accade anche in questo ambito sono tanti i falsi miti e le dicerie sul risparmio energetico. Vediamo quali sono veritiere e quali no.

Temperatura dei caloriferi - Molti si chiedono quale sia la giusta temperatura per avere ambiente confortevole e per sprecare il meno possibile. Molti pensano che la soluzione sia quella di tenere i termosifoni e/o caloriferi accesi tutti il giorno alla minima potenza. E' una regola corretta, ma che dipende anche dal livello di isolamento della casa. Se abbiamo case antiche e con infissi poco isolanti il freddo penetrerà comunque in casa e non permetterà di raggiungere la temperatura interna desiderata. Se invece abbiamo una casa moderna con finestre spesse si potrà limitare nel modo sopra descritto lo spreco di energia.

Piatti a mano o in lavastoviglie? - E' meglio utilizzare la lavastoviglie piuttosto che lavare i piatti a mano, ma a patto che la lavastoviglie venga sempre caricata al massimo e venga utilizzata una volta al giorno a bassa temperatura e senza effettuare il prelavaggio. Se invece la sia fa più volte al giorno e con poche stoviglie non ci sarà alcun risparmio di acqua.

Utilizzo degli elettrodomestici di notte - Molti credono da sempre che utilizzare gli elettrodomestici di notte aiuti a risparmiare. In parte è vero, ma non è una regola valida per tutti perchè ovviamente dipende dal tipo di offerta di 'luce' che si possiede (esistono tariffe monorarie, biorarie e multiorarie). Solamente se abbiamo un'offerta che prevede prezzi diversi a seconda delle fasce orarie ci potrà essere un effettivo risparmio.