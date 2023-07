Riforma del condominio: le principali novità

La gestione dei condomini attraverserà una fase di grande trasformazione con l'entrata in vigore del decreto legislavito 149/2022.

L'obiettivo è quello di semplificare le procedure decisionali e garantire maggiore flessibilità nella gestione delle spese.

Vediamo quindi quali sono le principali novità che riguardano i diversi aspetti della vita condominiale.

Amministratore/mediatore - L'amministratore in passato poteva assumere tale incarico solo se approvato dall'assemblea con voto di maggioranza; adesso il ruolo di mediatore gli viene assegnato automaticamente.

Parti comuni - Le spese per le parti comuni devono essere sostenute da tutti i condomini in proporzione alle tabelle millesimali. Ogni singolo condomino ha la possibilità di distaccarsi dal sistema di riscaldamento centralizzato. Le innovazioni alle parti comuni possono essere deliberate con una maggioranza inferiore rispetto al passato. Il cambiamento di destinazione d'uso delle parti comuni dovrà invece essere deliberato con una maggioranza dei 4/5 dei presenti e dei 4/5 del valore complessivo dell'edificio.

Condomini minimi - La nomina di un amministratore è obbligatoria solamente nei palazzi dove ci sono almeno nove condomini. Al di sotto di questa cifra la figura dell'amministratore è discrezionale.

Animali domestici - Il regolamento condominiale non può vietare la presenza di animali domestici. Ovviamente è sempre necessario seguire delle regole di buon senso per garantire la pulizia del condominio e la sicurezza degli altri abitanti del condominio.

Condomini morosi - L'amministratore ha l'obbligo di agire in giudizio contro i condomini morosi entro e non oltre i sei mesi dalla chiusura della gestione condominiale. Se un condomino non paga gli altri dovranno intervenire coprendo l'importo mancante (anche se sono in regola coi propri pagamenti) ed il contributo richiesto sarà proporzionale alle tabelle millesimali.

Lavori di ristrutturazione - Per i lavori straordinari è necessaria una delibera adottata dalla maggioranza dei presenti alla riunione e dal 50% del valore totale dell'immobile. Per i lavori di normale entità non è previsto un quorum specifico (l'approvazione deve provenire da coloro che rappresentano almeno 1/3 del valore complessivo dell'edificio).