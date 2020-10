Riscaldamento: come utilizzarlo per risparmiare

E' chiaro che l'accesione dei termosifoni in casa, se da un lato è fondamentale per avere un ambiente caldo ed accogliente, dall'altro comporta dei costi ed anche delle ripercussioni a livello ambientale perchè ci sarà maggiore emissione di CO2 nell'aria.

Di seguito ecco alcuni consigli su come ottimizzare l'utilizzo dei riscaldamenti.

Catania si trova all'interno della 'Zona climatica B', zona nella quale è possibile accendere i riscaldamenti per 8 ore al giorno (i gradi-giorno vanno tra 600 e 900).

I termosifoni non vanno programmati quando siamo fuori di casa, ma bensì la sera quando siamo all'interno delle mura domestiche. La notte vanno spenti.

La temperatura ideale da mantenere in casa per avere benefici e per non avere troppi consumi è di 20 gradi. La regolazione della temperatura è possibile grazie alle valvole termostatiche ed ai cronotermostati (questi ultimi permettono di regolare anche da remoto l'accensione dei termosifoni). I termosifoni devono essere sempre liberi, mai coperti da qualcosa o anche da mobili che ne bloccano la diffusione dell'aria.

Ad influire sul loro funzionamento può essere anche la presenza di troppe fessure in porte e finestre. Per questo motivo è necessario mettere delle guarnizioni o se possibile effettuare la sostituzione degli infissi.

Se siamo in fase di ristrutturazione l'ideale è il cappotto termico per le pareti per non fare disperdere il calore e risparmiare anche in bolletta grazie alla presenza di altri incentivi dal punto di vista fiscale.

Prima di azionarli è necessario provvedere alla manutenzione della caldaia; caldaia che va sostituita con un impianto a condensazione o con una pompa di calore se ha più du 15 anni (in questo modo si potranno sfruttare anche degli sgravi dal punto di vista fiscale).