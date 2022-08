Lotta all'abusivismo commerciale, sanzionati diversi venditori irregolari

Nel corso dell’ordinaria attività istituzionale svolta dalla polizia municipale di Catania per il controllo delle attività commerciali, le pattuglie negli ultimi due giorni hanno eseguito diversi controlli in viale Africa, via VI Aprile, in Piazza dei Martiri, in via Etnea e in piazza Duomo. In particolare, in viale Africa, è stato verbalizzato il titolare di un’attività di ristorazione che occupava il suolo pubblico antistante con tavoli e sedie senza aver richiesto e ottenuto alcun titolo autorizzativo. Gli arredi sono stati posti sotto sequestro amministrativo e trasportati presso la Depositeria del Corpo. In via VI Aprile e in piazza dei Martiri sono stati verbalizzati due venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli poiché, titolari di autorizzazione al commercio itinerante, avevano trasformato la loro attività ambulante in sede fissa, omettendo di cambiare sito ogni ora e occupando il suolo pubblico con la propria merce senza essere in possesso dell’apposita autorizzazione. La merce alimentare posta su suolo pubblico è stata sequestrata e devoluta in beneficenza alla mensa della Caritas Diocesana. In via Etnea e in piazza Duomo sono stati sanzionati tre venditori ambulanti di oggettistica varia che operavano in violazione del divieto di esercitare il commercio ambulante in centro storico e occupavano il suolo pubblico sprovvisti di autorizzazione. In totale, all’esito dei controlli commerciali effettuati, sono stati elevati verbali amministrativi dell’importo complessivo di oltre 2 mila euro.