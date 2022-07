Catania Pride 2022, migliaia in piazza per i diritti civili

Sotto il sole cocente bandiere arcobaleno e carri colorati sfilano per Catania, nell'evento in cui aderiscono associazioni e brand, centri sociali, sindacati e famiglie arcobaleno

Sono sei le città italiane attraversate oggi dall'onda colorata del Gay Pride, la storica manifestazione a sostegno dei diritti civili delle persone Lgbtqi+. Le sfilate sono in programma a Catania, Milano, Napoli, Bari, Sassari e Padova. Nel capoluogo etneo sono decine di migliaia le persone scese in strada nonostante il caldo torrido. In testa al coloratissimo corteo, di cui è madrina Vlamidir Luxuria, partito da piazza Borgo in direzione piazza Università, ci sono le famiglie arcobaleno con i loro bambini.