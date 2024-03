"Chi ama il ballo ama la vita": la prima raccolta poetica della giovanissima autrice siciliana Serena Lo Pilato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Chi ama il ballo ama la vita” La danza è un’arte vera e propria che insegna ad amare la vita e a misurarsi con sé stessi. È anche un modo per rendersi conto che non ci sono limiti alla propria volontà di mettersi in gioco. Questa raccolta rappresenta un punto di incontro tra le due mie passioni: la danza e la poesia. Ho scelto di dedicare questo libro al Maestro Pino La Grutta, otto volte Campione Italiano di balli da sala e cinque volte delle danze standard, per un totale di tredici vittorie consecutive, un uomo dal cuore grande e pieno di umanità, che mi ha insegnato ad amare il ballo.