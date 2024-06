Il Collettivo conduce in una tempesta di emozioni con la nuova canzone “Così non va (soppalco)”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Fra rock, pop, tanta energia, nonché una giusta dose di punk, il COLLETTIVO è la band adatta per questo mondo frenetico e oppresso. Dagli inizi della formazione – circa due anni fa – stanno precipitando come un meteorite nel panorama della musica italiana, ogni singolo rilasciato trova spazio in qualche playlist editoriale dei vari servizi musicali digitali, fra tutti Spotify. Venerdì 7 giugno 2024 il gruppo di Catania è TORNATO con un nuovo singolo: “COSÌ NON VA (soppalco)”. Una canzone che mette al centro l’interruzione di una relazione, ma da questa il COLLETTIVO con molta consapevolezza parla di diverse emozioni che si è costretti ad affrontare. Si parla di fragilità, che spesso viene percepita come una debolezza, però occorre toccarla con mano in modo da conoscerla sempre più a fondo. “COSÌ NON VA (soppalco)” è in grado di far rivivere la tempesta di emozioni che colpisce quando ci si ritrova in situazioni simili. Il COLLETTIVO nasce ad inizio 2022, e in due settimane di conoscenza tra i membri della band nascono addirittura una ventina di inediti. I quattro componenti che formano il gruppo, di un’età compresa fra i 25 e 22 anni, entrano immediatamente in sinergia creativa e non a caso dopo la pubblicazione dei primi lavori ottengono i primi risultati (anche grazie al lavoro svolto dal team della label indipendente Pulp Entertainment). Le loro uscite musicali si aprono con “WAH WAH”. Da qui in poi, ogni mese il COLLETTIVO esce con una nuova canzone, entrando con diversi singoli nelle playlist editoriali di Spotify. A novembre 2022 il COLLETTIVO viene chiamato per partecipare all’audizione di Sanremo Giovani, con il brano “PAROLE DI NOTTE”, che uscirà come primo singolo del 2023. Il 2022 si chiude con “PROBLEMI CON LA DROGA”, uscito il 30 novembre per poi concludersi definitivamente con una collaborazione con Matteo Mazke con “DROGHE MODE ROVER”. Il 2023 prosegue, dopo “PAROLE DI NOTTE”, con “FABIO E LUANA” che preannuncia “CASA DI FABIO”, il primo EP del gruppo. A settembre 2023 si esibiscono sul palco di X Factor col brano “SOTTONE DANNATO”, ricevendo i famosi quattro “Sì” dei giudici. Per il secondo anno consecutivo il gruppo partecipa alle audizioni di Sanremo Giovani, con il brano “ALTALENA”, uscito in tutti gli stores il 18 gennaio 2024 e con cui aprono questo anno ricco di aspettative.