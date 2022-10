Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Vorresti dare un aiuto valido a chi ti sta intorno? Puoi davvero fare la differenza con i tuoi gesti? Vorresti scoprire un nuovo modo di vedere il mondo? Conosci davvero te stesso e tutte le tue potenzialità? Nuova Acropoli ti propone un corso di volontariato in protezione civile per cercare risposta a queste e tante altre domande che riguardano te stesso e la società in cui vivi e di cui fai parte. La presentazione del corso sarà giovedì 20 alle ore 19:00 presso la sede associativa in via Verona 19. Attraverso questo innovativo corso di formazione tecnica e umana ogni partecipante avrà l’opportunità di conoscere sé stesso e di sviluppare un senso di responsabilità e appartenenza verso la città, mettendosi a disposizione della cittadinanza: “essere utili dove necessita” è il motto dei volontari di Nuova Acropoli. I temi del corso prevedono nozioni di antincendio, primo soccorso, rischio sismico e tanto altro. Attraverso lezioni teorico-pratiche ed esercitazioni, mirate a testare le conoscenze apprese, ogni partecipante avrà l’opportunità di conoscere ed accrescere le proprie potenzialità non solo nell’ambito della protezione civile, ma anche individuale e sociale. Avrai infatti l'opportunità di potenziare e sviluppare tutte quelle competenze trasversali utili per vivere in armonia con gli altri come teamworking, problem-solving, capacità comunicative, intelligenza emotiva e decision-making. Mettendoti alla prova ti sentirai un attivo protagonista della tua vita e della città in cui vivi e in questo non sarai solo. Ti aspettiamo sabato 02 aprile, cogli questa opportunità! Info e contatti: - E-mail: catania@nuovaacropoli.it - Tel.: 3803305167 - Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 - Sede associativa: via Verona 19, CT