Giochi di Stato

Giarre, vincita da 24 mila euro al 10eLotto

Vincita fortunata al 10eLotto in una ricevitoria di Giarre. Nella località catanese, come riporta Agipronews, la dea bendata ha "regalato" 24mila euro grazie a un "6 Doppio Oro" in un'estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 50mila euro a Sciacca in provincia di Agrigento