10eLotto, Sicilia in festa: a Tremestieri Etneo vinti 30 mila euro

Il 10eLotto fa tappa in Sicilia: nel concorso del 5 maggio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Tremestieri Etneo, grazie a un 8 Oro ha portato a casa 30 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 24 milioni di euro per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno. L'ultima vincita a Catania era stata lo scorso 27 aprile con un montepremi di 12.500 euro.