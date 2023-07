Incendi, Musumeci: "15mila utenze ancora senza elettricità"

"È nostra intenzione fare tutto quello che è possibile per non contare più morti e tutelare il nostro territorio nazionale da uno sconvolgimento climatico che purtroppo sembra non conoscere confini". Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, nel corso dell'informativa urgente del Governo sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali.

"Per le criticità relative alle disalimentazioni elettriche attualmente la situazione risulta essere in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Risultano oggi disalimentate meno di 15mila utenze concentrate prevalentemente in provincia di Catania, soprattutto nell'area pedemontana etnea", ha aggiunto Musumeci.

"C'è tanto da lavorare, c'è tanta buona volontà e c'è l'esigenza di confrontarci tutti - ha evidenzia il ministro - non sulle cose che non sono state fatte e sul perché, ma sulle cose che possiamo fare tutti assieme. Su alcuni temi dividersi credo non sia assolutamente utile e quello che l'Italia sta vivendo in questi anni e che purtroppo continuerà a vivere in futuro, credo che imponga un senso di maggiore partecipazione e di capacità propositiva da parte di tutti, a cominciare dal governo", ha continuato il ministro.

"Lasciatemi rivolgere un particolare apprezzamento verso le migliaia di Vigili del fuoco che hanno compiuto oltre 2.400 interventi solo nelle regioni del Nord, senza contare quelle del Meridione. Lo stesso apprezzamento va agli operatori ed ai volontari della Protezione civile, alle dirigenti ed ai dirigenti del nostro dipartimento, alle Forze dell'ordine, ai sindaci ed ai presidenti delle Regioni."