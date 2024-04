2° municipio, il presidente Carnazza: "Puntiamo alla valorizzazione del territorio"

Il presidente del II municipio Claudio Carnazza traccia un primo bilancio delle attività del consiglio di municipalità a sette mesi dall'insediamento. “Sin dal primo momento dell’insediamento del consiglio di Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio abbiamo dovuto fare i conti con un territorio in pessimo stato e quasi in totale abbandono. Per raggiungere alcuni obiettivi che ci eravamo preposti, e di puntare verso altri risultati, abbiamo garantito la nostra presenza costante nel territorio; un segnale che ci ha consentito di riattivare i processi aggregativi tra la gente e di dialogare con le associazioni e gli enti no profit", spiega Carnazza.

Pulizia vie e piazze

"In un contesto di assoluta cooperazione con Palazzo degli Elefanti e volontari abbiamo ripulito piazza Pergolesi dai rifiuti, reso piazza I Vicerè teatro di numerose iniziative (quali la mostra di auto d’epoca oppure l’istallazione della panchina rossa contro la violenza di genere e messa al centro di una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie per quanto riguarda il verde e l’edilizia), attivato un programma natalizio con Babbo Natale che ha portato dolci e regali ai piccoli alunni delle nostre scuole e ai bambini ricoverati all’ospedale Cannizzaro. E ancora, abbiamo inaugurato con sindaco e assessori al ramo le bambinopoli e le aree attrezzate in piazzale Sciascia, piazza Europa, piazza Franco Battiato e piazza San Pio mentre, grazie alla sinergia con i militari di Sigonella, abbiamo effettuato importanti manutenzioni all’asilo nido “Giostra dei Bambini” in via Calipso"

Mercati e solidarietà

"Rispondendo alle varie richieste e puntando alla valorizzazione del territorio abbiamo fatto chiarezza sul futuro del Mercato al Chiuso di Picanello. Per quanto riguarda invece l’ambito sociale abbiamo potenziato il dialogo con le varie associazioni presenti sul territorio effettuando, grazie al dottor Alessandro Belvedere, circa 250 ecografie mammarie gratuite lo scorso novembre o una raccolta fondi per la domenica delle Palme di quest’anno. Nell’ambito del piano di lavoro, sviluppo e confronto diretto con i cittadini, nel corso dei vari sopralluoghi e sedute itineranti, abbiamo lavorato con l’obiettivo preciso di mettere sempre il cittadino al centro di tutto con le sue esigenze e necessità."