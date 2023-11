25 novembre, Nursing Up: " Il 75% delle aggressioni a infermieri colpisce le donne"

Non solo turni di lavoro massacranti e precarietà in ambito sanitario, ma anche aggressioni sul posto di lavoro e la maggior parte ai danni di donne. A denunciarlo in una nota, Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. "Le violenze fisiche o verbali colpiscono in media in un anno un terzo degli infermieri - spiega - il 33%, circa 130mila casi, con un sommerso non denunciato all'Inail di circa 125mila casi l'anno. Ancora più grave è che per il 75% sono violenze che coinvolgono donne e che nel 40% circa dei casi si è trattato di violenze fisiche".

"Oggi, 25 novembre, un pensiero va, quindi, a tutte le nostre infermiere vittime di violenze fisiche e psicologiche nelle corsie di un ospedale", sottolinea il presidente dell'Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica autonomo di categoria. Con l'avvicinarsi allo sciopero del 5 dicembre prossimo, De Palma coglie l'occasione poi per ribadire non solo il problema di una mancata valorizzazione economico-centrattuale, turni massacranti e voragine di personale ma anche l'importanza dell'incolumità psico-fisica suoi luoghi di lavoro "che dovrebbero essere dediti solo ad esclusivamente alla cura dei malati e che invece si trasformano in campi di battaglia".

Ultimo caso in ordine temporale citato da De Palma quello avvenuto all'ospedale Cannizzaro di Catania "dove - dice De Palma - una donna, in evidente stato di agitazione, non solo ha aggredito due infermieri ma li ha anche minacciati di morte".