Gambizzato 40enne nell'Acese: indagano i carabinieri

E' stato trasportato al pronto soccorso di Giarre, un uomo di 40 anni che nella giornata di ieri è rimasto ferito ad una gamba a seguito di un colpo di arma da fuoco esploso ad una gamba. La vittima, residente in via Ingegnere, sostiene di essersi sparato accidentalmente un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla coscia sinistra. L'uomo, interrogato, non ha fornito spiegazioni convincenti agli investigatori dei carabinieri della stazione di Riposto: il sospetto che possa essere stato gambizzato in seguito ad una lite con un'altra persona. Sono in corso anche accertamenti sull’arma che, a quanto risulta, non sarebbe stata regolarmente detenuta.