8 marzo, Zambuto: "Dedicare alle donne vie e piazze dei comuni siciliani"

Dedicare vie e piazze dei Comuni siciliani a personaggi femminili, visto che nel territorio regionale è un fenomeno poco diffuso. E' l'auspicio dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, che proprio oggi, in occasione della Festa della donna, ha inviato una nota in tal senso a tutti i sindaci, i commissari straordinari, i presidenti dei Consigli e i consiglieri dei Comuni dell'Isola. "Tale situazione - scrive l'esponente del governo Musumeci – determina uno squilibrio, ormai ingiustificabile, considerato l'alto numero di donne che si sono distinte nella loro vita per l'impegno sociale, culturale, scientifico e politico". Ecco perché "pur nell'autonomia costituzionalmente riconosciuta a codesti enti - prosegue l'assessore - sarebbe auspicabile che i regolamenti di toponomastica fossero modificati nel senso di prevedere una “quota rosa” obbligatoria ai personaggi femminili di particolare rilievo". L'obiettivo di Zambuto è quello di "portare alla conoscenza delle nuove generazioni, e non solo, delle donne che hanno contribuito alla crescita della nostra Nazione e che hanno portato avanti, con perseveranza e tenacia, importanti traguardi per l'intera collettività. Il livello di civiltà di una società – conclude - si misura anche per la considerazione, il rispetto e l'attenzione che si ha nei confronti dell'universo femminile".