Raccolta differenziata a Caltagirone, ad agosto superato il 70%

Caltagirone supera il 70% di raccolta differenziata. Il traguardo, per l'esattezza si tratta del 70,26%, è relativo al mese di agosto che, sommato a quelli dei mesi precedenti, porta la media dei primi otto mesi del 2022 al 66,23%. "Un risultato significativo - afferma il sindaco Fabio Roccuzzo - che avvicina la premialità, prevista con il 65% come dato medio annuo e costituisce un forte motivo per proseguire, con impegno e determinazione, lungo la strada intrapresa, puntando a valorizzare il senso di responsabilità dei tanti cittadini che concorrono a questo obiettivo e continuando a contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, causa di un impatto negativo non solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico".

"Abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni - sottolinea l'assessore alla Transizione ecologica Lara Lodato - come l'apertura del centro comunale di Raccolta (Ccr), l'avvio della raccolta differenziata al cimitero, gli interventi per rendere stabile e strutturale la differenziata al mercato, la campagna di sensibilizzazione intitolata 'Sei tu che fai la differenza: a tuo figlio regala il futuro!'. Stiamo andando nella direzione giusta - prosegue - e il nostro obiettivo è quello di rendere stabile e aumentare ulteriormente la percentuale raggiunta. Questo ci consentirà di concorrere al meccanismo di premialità stabilito dalla Regione e rivolto ai Comuni che superano la soglia del 65%; premialità che reinvestiremo per il potenziamento del servizio di raccolta".

"Anche il comune capofila dell'Ato - evidenzia Kalat Ambiente - raggiunge importanti risultati, in linea con gli obiettivi di tutto il territorio. Nel mese di agosto, grazie al contributo di tutti, la raccolta differenziata supera la soglia del 70% e si consolida l'obiettivo del 65% come dato medio dell'anno. Bisogna continuare su questa strada per mantenere alto il livello di raccolta differenziata e migliorare la qualità".