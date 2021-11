Catanese in trasferta ruba 250 sedie e le nasconde a chilometri di distanza, arrestato

Ha rubato 250 sedie a Villafranca Tirrena per poi nasconderle a Giarre. Per questo motivo un 43enne di origine catanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, adesso ai domiciliari, lo scorso 27 settembre si era impossessato di un furgone di proprietà di un commerciante abruzzese, parcheggiato in un piazzale di un albergo della cittadina tirrenica. All'interno gli arredi destinati al mercato messinese.

Dopo la denuncia della vittima, i militari dell'Arma hanno avviato le indagini con un'accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza e monitoraggio dei sospettati. Il malvivente è così stato rintracciato nei pressi della propria abitazione di Catania e adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria.