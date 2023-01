Festa di solidarietà, la Befana visiterà la base aeromobili della Guardia Costiera

Festa in occasione dell'Epifania alla base aeromobili della Guardia Costiera. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la vecchietta a cavallo della sua scopa arriverà alla base a bordo di un elicottero AW 139, con un enorme carico di dolci e un po' di carbone. Ad accoglierla una nutrita schiera di piccoli e adulti, ospiti del capitano di vascello Salvatore Cilona, comandante della base aeromobili. Tra aerei ed elicotteri, schierati per una foto ricordo, la Befana distribuirà le calze piene di dolci. Sarà l'occasione anche per effettuare una raccolta volontaria per l'acquisto di doni a favore dei piccoli degenti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico, che saranno consegnati nei prossimi giorni dai militari che dal 2004 svolgono attività di volontariato in quel reparto