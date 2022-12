San Giovanni Galermo, spaccio di erba nel parcheggio: arrestato un pusher

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 28enne catanese per spaccio di stupefacenti nel quartiere San Giovanni Galermo. I militari dell’Arma hanno pizzicato il pusher nel parchegio di via Misericordia mentre effettuava una consegna ad un acquirente 23enne. I carabinieri hanno subito bloccato pusher e cliente che hanno spontaneamente consegnato 8 grammi di marijuana. In particolare, il pusher 28enne era in possesso di un pacchetto di sigarette con all’interno 4 grammi di marijuana, stessa quantita è stata consegnata dall'acquirente. La perquisizione, estesa anche alle abitazioni di entrambi i giovani, ha poi fornito ulteriori riscontri dell’attività di spaccio. A casa del 28enne, in un vasetto di vetro nascosto nell’armadio della sua camera da letto, sono infatti stati recuperati altri 35 grammi di marijuana. I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro l'erba e posto il 28enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto