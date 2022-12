San Giovanni Galermo, pusher ai domiciliari preso in strada con 140 "palline" di cocaina e crack

I carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza di detenzione di droga ai fini di spaccio un pregiudicato catanese di 19 anni. Il giovane, pur essendo agli arresti domicilari, è stato beccato dai carabinieri in via Capo Passero, mentre smerciava droga. Avvicinato dai militari il ragazzo ha tentato la fuga e ha gettato via un involucro con 58 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 20 grammi, già pronte per la vendita al dettaglio. Dopo il fermo il pusher è stato perquisito e trovato in possesso anche di 82 dosi di crack. Nelle tasche dello spacciatore 935 euro in contanti, probabilmente provenienti dall'attività di spaccio. Il denaro e le droghe, il cui valore di mercato è superiore ai 2mila euro, sono stati sequestrati. Il giovane è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendone, di nuovo, la misura degli arresti domiciliari