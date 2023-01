Indagine Interporti, Cracolici: "Non dobbiamo sovrapporci all'attività della magistratura"

"Non dobbiamo sovrapporci all'attività della magistratura che ha un compito diverso dalla politica. Nel caso in particolare, c'è un'indagine che riguarda un ex assessore e un assessore in carica: dovremmo esprimere un giudizio prima che lo faccia la magistratura? Penso che le garanzie di ognuno di noi siano sacre".

Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, a margine della presentazione alla stampa del nuovo regolamento, a proposito dell'inchiesta della Procura di Catania sulla Società Interporti siciliani (Sis), che vede coinvolti l'ex vicepresidente della Regione, Gaetano Armao e l'assessore all'Economia, Marco Falcone, in qualità di assessore alle Infrastrutture nella precedente legislatura.

"Sarebbe opportuno istituire anche un osservatorio sulla gestione delle società partecipate, perché abbiamo il sospetto che ci possa essere una attività di 'case matte', in cui ognuno pensa di gestire la società come se fosse casa propria, prescindendo dalle regole sostanziali", ha concluso Cracolici.