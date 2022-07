Largo Pascoli, Petrol Company transenna l'area, i cittadini: "Ci prenderemo lo stesso cura delle piante"

L'area è sotto i riflettori dallo scorso aprile quando comitati, associazioni e volontari si sono riuniti per scongiurare il rischio di abbattimento degli alberi di largo Pascoli, a seguito del paventato abbattimento di due alberi secolari. Adesso la compagnia che ha acquistato la piazza ha delimitato i confini con transenne e cartelli. "I proprietari attuali, ossia la Petrol Company - spiega il comitato Vulcania -, probabilmente 'infastiditi' dalle nostre iniziative basate sulla cura dell'area in questione, hanno saldato le catene perimetrali che circondano la piazza e hanno affisso ad ogni lato cartelli con scritto 'proprietà privata' e 'vietato l'accesso'". Ma gli attivisti non sembrano mollare la presa. "I cittadini si prendono cura lo stesso delle piante e della pulizia anche se è proprietà privata".

Tutto inizia dalla proposta di abbattimento di due alberi secolari in piazzetta di Largo Pascoli per modificare ripristinare e gestire l’impianto distribuzione carburanti. Il Comitato Largo Pascoli e Comitato Vulcania hanno chiesto al Comune di fermare questo scempio ambientale e di sospendere i lavori che al posto degli arbusti avrebbero visto sorgere alcune colonnine elettriche. Un rischio scongiurato a seguito della manifestazione organizzata dai comitati cittadini e a cui hanno preso parte anche alcune realtà come I Siciliani Giovani. e che poi ha convinto il Comune a garantire "l'effettuazione della sola potatura". Adesso si attende settembre per la pronuncia dei giudici amministrativi. "Gli alberi migliorano di molto la qualità della vita, emanano ossigeno e ripuliscono in parte l'aria", ribadisce in cocnlusione il comitato.