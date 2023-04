San Giovanni La Punta, Prg e regolamento edilizio: "Anomalie e approssimazione"

“Anomalie sul Piano regolatore generale, ’privilegi’ per i costruttori e approvazione con i voti di consiglieri presumibilmente incompatibili”. E’ la denuncia dei consiglieri comunali dell’opposizione Santo Trovato, Eugenio Basile, Giuseppe Bruno e Giovanni Albani. “Il Consiglio comunale – spiegano in una nota - ha recentemente votato il Regolamento edilizio unico ed è stata sottoposta anche una presa d’atto sul Prg. Ma da una attenta valutazione abbiamo constatato che vi sono atti non conformi e che peraltro mettono a rischio le casse comunali. Nello specifico si è proceduto, in modo improprio, a modifiche sostanziali e non a semplici integrazioni. Viene infatti prevista la possibilità di realizzare sottotetti non abitabili, che costituiscono incremento di volume, in contrasto con quanto imposto dal Regolamento edilizio unico. Per quanto concerne, invece, il Prg si rileva che le aree risorsa sono state modificate d’ufficio. E sono diversi i cittadini che avevano ottenuto l'ok a costruire che ora non possono più farlo. E’ stata cancellata l’area 28 di via Madonna delle lacrime e sono state introdotte tre nuove aree, sparse nel territorio e anche in zone periferiche, senza alcuna modifica della relazione tecnica. In pratica emergono dati errati sulla volumetria insediabile e viene falsato il dimensionamento delle opere di urbanizzazione. C’è di più: nell’area risorsa 15 di via Piave non si è provveduto ad eliminare un’area oggetto di un programma costruttivo in corso di esecuzione e questo espone il comune ad un rischio di risarcimento danni da parte dei proprietari. Ancora una volta – concludono i consiglieri – l’amministrazione comunale opera con la più assoluta approssimazione e leggerezza. Va infine stigmatizzato il fatto che nell’ultima seduta abbiano votato favorevolmente alcuni consiglieri che avrebbero dovuto astenersi per incompatibilità”.