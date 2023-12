A casa nascondeva le munizioni del poligono di tiro, scoperto un arsenale

Un arsenale di oltre 200 cartucce di vario calibro e marche è stato trovato dai carabinieri della squadra Lupi del comando provinciale di Catania, nel corso di una perquisizione in casa di un 60enne nel quartiere Pigno. I sospetti sull'uomo sono emersi a seguito di articolate indagini, condotte dai carabinieri in materia di detenzione abusiva di armi e munizioni.

Gli accertamenti, in particolare, sono partiti dal monitoraggio delle cartucce sparate dagli avventori del poligono presso il quale il 60enne era addetto alla bonifica. Dopo alcuni servizi di osservazione effettuati da parte dei militari, durante i quali il 60enne è stato visto uscire dal tiro a segno con alcune buste sospette, è quindi scattata la perquisizione a casa dell'uomo.

I carabinieri hanno così trovato all'interno di una cassetta in legno poggiata su un mobile della cucina un arsenale composto da 109 cartucce browning calibro 7,65, 24 luger calibro 9, 39 cartucce G.F.L. calibro 9x21, oltre a svariate cartucce Winchester 9x21, Smith&Wesson calibro 40 e marca Fiocchi calibro 12 a palla. Le munizioni erano suddivise accuratamente in diverse scatole a seconda della marca, segno che fossero destinate al mercato illegale, pertanto sono state tutte sequestrate. Il 60enne è stato quindi denunciato per detenzione illegale di munizionamento.