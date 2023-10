A Genova le iniziative del Comitato per le celebrazioni in onore di Martoglio

Valorizzare e promuovere la figura poliedrica di Nino Martoglio anche oltre l'ambito locale. E' questo uno degli obiettivi delle iniziative presentate a Genova dal Comitato nazionale Martoglio per le celebrazioni del centenario della morte dell'artista. Un calendario di attività realizzate con la partecipazione dell'ente promotore del Comitato, il Comune di Catania, che con il sindaco Enrico Trantino ha dato ulteriore impulso al progetto. Il capoluogo ligure ha aperto al pubblico, negli spazi del Museo Biblioteca dell'Attore (anch'esso componente del comitato), la Mostra bibliografica e documentaria, già realizzata nella Galleria d'arte moderna di Catania, con focus sull'illustre autore catanese (originario di Belpasso), affermatosi come scrittore, commediografo, poeta, giornalista, regista.

L'inaugurazione dell'esposizione, visitabile sino al 24 ottobre, è stata arricchita dalla lettura di alcune poesie tratte dalla “Centona” di Martoglio, a cura dell'attrice Melina Pappalardo. Nell'allestimento è stata inclusa la documentazione dell'Archivio storico comunale di Catania, della Pro Loco del comune di Belpasso, degli eredi Concutelli Zuco Martoglio e di collezionisti privati. A Genova è prevista anche l'esposizione di parte del prezioso “Fondo Martoglio”, custodito nel Museo Biblioteca dell'Attore, donato negli anni '80 dalle figlie Licia e Maria. Il Fondo, “notificato” dal Ministero della Cultura e dichiarato di notevole interesse storico, comprende documenti originali quali lettere, copioni, fotografie, borderò e carte amministrative: un patrimonio di grande rilevanza che farà della mostra uno degli eventi più importanti a coronamento del triennio di celebrazioni organizzato dal Comitato.

Nell'ambito del calendario "genovese" è stata anche proposta la rappresentazione teatrale “I deboli”, novità di Martoglio il cui copione è anch'esso custodito nel Museo Biblioteca dell'Attore. La realizzazione è stata curata dalla compagnia Fabbricateatro in collaborazione con il Centro Teatrale Universitario di Catania e con la regia di Elio Gimbo, presidente del Comitato. L'organizzazione del programma di attività è stata coordinata dal segretario del Comitato, Gaetano Strano. I saluti istituzionali del sindaco Enrico Trantino sono stati portati da Carmela Costa, in qualità di componente del Comitato e rappresentante del Comune. “E' una speciale condivisione – ha dichiarato Trantino - a unire Catania a una delle capitali culturali più dinamiche del nostro Paese, offrendoci nuove e più ampie prospettive di valorizzazione del nostro artista. Un autore poliedrico, che ha saputo distinguersi nel campo teatrale come in quello della poesia dialettale, del giornalismo d'impegno civile o dell'arte cinematografica”.