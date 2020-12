"A Natale con Sostare si può donare", l'iniziativa di beneficienza

Quest'anno Sostare augura buon Natale con una modalità e un contenuto diversi dagli anni precedenti. L'azienda ha infatti preso la decisione di lanciare e supportare un'iniziativa di beneficenza che come obiettivo principale ha lo scopo di diffondere un messaggio positivo e di speranza in un momento storico così delicato per la società. "A Natale con Sostare si può donare" questo è il claim che abbiamo scelto per portare avanti l’iniziativa a sfondo benefico che regalerà un sorriso ai bambini dei reparti di pediatria degli ospedali di Catania. Un modo diverso per utilizzare l'empatia come strumento per stare vicini in un momento storico dove invece è necessario mantenere le distanze fisiche. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda ha infatti deciso di destinare il 5% del fatturato derivante dalla sosta effettuata tramite App Sostare, all'acquisto di giochi e libri per i bambini ospedalizzati e di aggiungere all'importo così raccolto anche la cifra che solitamente ogni anno l’azienda usa per lo scambio degli auguri con i dipendenti. Sarà un Natale che rimarrà per sempre nei ricordi di tutti noi e abbiamo per questo deciso di diffondere un segnale di positività e speranza, facendo intendere che il termine “diverso” può anche significare speciale. Inoltre per rafforzare il messaggio abbiamo deciso di coinvolgere i piccoli negozi di giocattoli e le librerie indipendenti catanesi al fine di offrire supporto all'economia delle piccole attività commerciali locali messe duramente alla prova dalla pandemia. L'iniziativa si svolge semplicemente attraverso l'acquisto della sosta tramite l’ App Sostare, nel periodo ricompreso tra il 1 e il 31 dicembre. La percentuale del 5% sarà destinata all’acquisto di libri o giocattoli per i bambini ospedalizzati, la cui consegna avverrà per il giorno dell’Epifania, un sorriso e un dono sotto l’albero, a chi ne ha bisogno.