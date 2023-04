A Paternò, il 23 aprile flash mob in piazza: "Regala un libro di storia a La Russa"

"Portate un libro di storia per il senatore La Russa, ha bisogno di ripassare". È' lo slogan del flash mob promosso, nell'ambito delle iniziative della Festa della liberazione, dal Partito democratico a Paternò.

L'appuntamento è per il 23 aprile, alle 11,30, in piazza Umberto. "Mai come quest'anno - affermano in una nota Maria Grazia Leone, segretaria provinciale Pd Catania e Salvatore Leonardi, segretario circolo Pd Paternò - il 25 Aprile assume una così straordinaria importanza. Quest'anno subiamo il governo più a destra della storia repubblicana, che accarezza fascismi vecchi e nuovi. Tra le carezze più oscene c'è la seconda carica dello Stato, il Presidente La Russa, che definisce "pensionati" una banda di nazisti. Per questo Paternò, sua città natale, reagisce e ricorda a di essere antifascista".