A Randazzo la polizia stradale accoglie in caserma i ragazzi della Don Milani e De Amicis

Far crescere i giovani, gli adulti del futuro, nella consapevolezza della legalità, del rispetto del bene comune, dell’impegno civico. Questi sono gli elementi fondanti dell’educazione alla legalità che spesso passano attraverso gli incontri con la Polizia di Stato come quello che, il 23 maggio, ha visto protagonisti gli studenti delle prime classi della scuola primaria di primo grado del Circolo Didattico Don Milani e dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Randazzo. L’incontro si è tenuto in occasione della giornata della legalità che, come è noto, si celebra ogni anno proprio il 23 maggio, per commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, la strage di Capaci.

Ai giovani studenti sono state aperte le porte degli uffici del Distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo, per una visita guidata, quale momento conclusivo di un progetto di educazione stradale, svolto durante il corso dell’anno. Ad accoglierli il dirigente ed il vice dirigente della sezione di Catania della polizia stradale e il comandante, nonché, gli agenti del distaccamento. Così, in una mattinata davvero speciale, i ragazzi sono stati in compagnia delle donne e gli uomini della polizia di Stato. Nel corso dell’incontro, i giovani studenti hanno conosciuto i luoghi dove quotidianamente i poliziotti della Stradale, che rappresenta una delle specialità della Polizia di Stato, operano per mantenere l’ordine e la sicurezza della circolazione stradale.

Un momento davvero interessate è stato quello che si è svolto all’esterno, nell’adiacente piazza Loreto, dove gli agenti hanno allestito un punto di informazione e dove sono state presentate le auto e le moto della polizia stradale, nonché, alcune delle attrezzature e strumentazioni usate ogni giorno nel corso del servizio operativo. Momento divertente quello in cui i ragazzi, a piedi e con delle biciclette messe a disposizione da una associazione locale, si sono cimentati in percorsi allestiti con i segnali stradali, realizzati per l’occasione dai giovani studenti. Una giornata straordinaria, vissuta con intensità. A conclusione dell’incontro i giovani ospiti han­no la­scia­to la struttura en­tu­sia­sti e soddisfatti per la bella giornata passata insieme ai poliziotti che hanno ascoltato con attenzione le loro tante domande e curiosità ricevendo in cambio tanti sorrisi.