A San Giovanni La Punta è polemica sulle nuove nomine, Trovato attacca l'amministrazione

“A San Giovanni La Punta l’unica cosa che funziona è la girandola di assessori”. Lo dice il consigliere Santo Trovato, che accusa l’amministrazione comunale di immobilismo. “Non è stato realizzato un solo progetto, manca la manutenzione ordinaria e quel che è peggio non vi è alcuna visione futura del paese. C’è di più – spiega Trovato – si scaricano sui cittadini le responsabilità dell’inefficienza amministrativa, aumentando la Tari. In pratica, anziché perseguire gli evasori e chi non rispetta le regole, si ‘puniscono’ quelli che pagano. In altri comuni i sindaci la Tari la riducono a San Giovanni La Punta si aumenta. Ed è imbarazzante leggere le precisazioni del sindaco, la sua posizione e quella dell’intera giunta è indifendibile. Entrambi spiccano solo per inefficienza. Quali risultati sono stati prodotti dall’insediamento? Quali sono questi accordi politici che prevedono costanti avvicendamenti nella giunta? Prendere i voti non serve a nulla se poi non si è capaci di amministrare. Nei giorni scorsi, chiamato da alcuni cittadini, ho fatto un sopralluogo a Trappeto. Mi hanno fatto notare che i tombini per il deflusso delle acque sono otturati da anni, le sterpaglie crescono indisturbate e quando si interviene lo si fa in maniera superficiale, come testimoniano le foto allegate a questo comunicato. Il marciapiedi di via Picasso è impraticabile e zeppo di spazzatura. In compenso nello schermo led di piazza Regina Elena campeggia la foto del sindaco. A testimoniare cosa? Lo schermo dovrebbe essere usato per comunicazioni di pubblica utilità. Spiace fare il confronto con altri comuni dove i sindaci riescono ad attingere a fondi pubblici, a manutenere il territorio e fare un minimo di programmazione. Un buon amministratore è quello che passa il proprio tempo a confrontarsi con i cittadini e non solo in campagna elettorale. Fare il bene del paese significa dare risposte e risolvere i piccoli e grandi problemi quotidiani dei puntesi. Soddisfare solo le pretese dei propri riferimenti politici - conclude trovato - come testimoniano le scelte operate fino ad ora, sono un pessimo esempio ed una sciagura per il paese. Il Sindaco prenda atto del suo fallimento e tolga il disturbo".