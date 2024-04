Polizia municipale, raffica di denunce e sanzioni agli sporcaccioni

Guai giudiziari per 11 persone, responsabili del reato di abbandono di rifiuti in aree controllate dalle telecamere di video sorveglianza. Gli sporcaccioni - pizzicati dalle telecamere installate nelle vie Officina Ferroviaria, Vincenzo Zaccà, Degli Olmi e Stradale Cravone - sono stati denunciati alla Procura per il reato di violazione delle norme ambientali.

L’operazione rientra nell’ambito dell’azione sviluppata dalla sezione ambientale della polizia municipale. La polizia ambientale ha anche interdetto l’attività e denunciato a piede libero 2 gestori di auto carrozzerie e attività di verniciatura che lavoravano senza segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e senza autorizzazioni all’emissioni di polveri sottile in atmosfera.

La denuncia penale è scattata anche per altri due conduttori di attività di autolavaggio, di via Sabato Martelli Castaldi e in via Giovanni da Verrazzano, nonché per il titolare di una lavanderia di via Filocomo, che esercitavano le loro attività senza autorizzazione allo scarico dei reflui. Ai due gestori delle attività di autolavaggio, sprovvisti della Scia è stata anche applicata la sanzionedi 5.167 euro e il sequestro amministrativo delle attrezzature

Nelle zone di Picanello, Nesima, San Giorgio e del Cimitero monumentale di via Acquicella, solo nello scorso mese di marzo, le pattuglie del reparto ambientale della Polizia Municipale, inoltre, hanno sorpreso e sanzionato centodieci persone, che conferivano rifiuti non conformi al giorno fissato dal calendario, elevando nei loro confronti una sanzione di 333euro, per un importo totale di 36.630 euro.

Ulteriori sanzioni amministrative, pari a 520 euro ciascuno, sono state elevate nei confronti di due autotrasportatori sorpresi a trasportare nel cassone del proprio autocarro rifiuti edili con i documenti incompleti.