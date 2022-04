I cittadini si mobilitano contro l'abbattimento di due alberi a largo Pascoli

Era in programma per questa mattina l'abbattimento di due alberi decennali a largo Pascoli. Ma il rumore suscitato dalle proteste dei residenti ha momentaneamente fatto slittare l'esecuzione dei lavori, necessari per alcuni lavori di scavo nelle cisterne di un distributore che dovrebbe tornare in funzione prossimamente. Sara Girlando, portavoce del comitato "Salviamo gli alberi di largo Pascoli", spiega le ragioni del sit in