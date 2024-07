Caramelle e patatine in cambio di atti sessuali, abusi su minori in un istituto di cura

Caramelle, patatine, lattine di coca-cola e anche un paio di occhiali da sole in cambio di atti sessuali. Così un 59enne, incensurato P.A. e dipendente di un istituto di cura nell’hinterland etneo, abusava di minori affetti da patologie. Doveva prendersi cura di loro e, invece, si è approfittato della loro condizione vulnerabile.

Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale della Repubblica e avviate dagli investigatori della sezione reati contro la persona della squadra mobile, hanno fatto luce sugli abusi subiti da tre ragazzi in particolare, sentiti nella forma dell’audizione protetta. Grazie anche alle chat trovate sui cellulari di due delle persone offese, è stato delineato un quadro particolarmente allarmante che ha portato il 59enne, in servizio nell'istituto dal 1993, agli arresti domiciliari.

Tutto ha avuto inizio dopo la denuncia della madre di un 13enne che avrebbe subito gli atti sessuali compiuti dall'uomo. A tale minore, l’indagato si sarebbe approcciato attraverso regali di vario genere come caramelle, patatine, coca-cola, occhiali da sole nonché tramite la promessa di somme di denaro per l’imminente onomastico e compleanno e con comunicazioni su WhatsApp a chiaro sfondo sessuale. Il tentativo di compiere atti sessuali è stato accertato nei confronti anche di un altro minore, al quale più volte l’indagato avrebbe elargito somme di denaro (di ammontare compreso tra 15 e 20 euro) e doni di vario tipo (caramelle e un bracciale), chiudendosi a chiave da solo con il ragazzo all’interno di stanze della struttura.

Il 13 aprile 2024, dopo che il giovane aveva finito di frequentare l’istituto per motivi di cura, l'uomo avrebbe posto in essere gli abusi sessuali. Lo stesso è accaduto nei confronti di un terzo minorenne, anch’egli in cura presso la struttura.

P.A. è stato rintracciato nella mattinata del 2 luglio, presso la sua abitazione ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La polizia ha eseguito una perquisizione personale, locale e informatica, sequestrando il telefono cellulare ed altro materiale informatico in uso all’indagato, i cui contenuti verranno analizzati al fine di individuare ulteriori elementi di interesse.