Trentenne catanese denuncia violenza sessuale sulla nave Palermo-Cagliari, indagini in corso

E' stato denunciato con l'accusa di violenza sessuale un addetto alle cabine di una nave in viaggio da Cagliari a Palermo, accusato di aver molestato una passeggera catanese di 30 anni. A raccontare la violenza è stata proprio la donna, ieri mattina, come riporta l'Ansa. La donna ha raccontato di aver chiamato l'ex fidanzato dopo essere stata violentata. Ma, visitata dai medici dell'ospedale Policlinico dopo la denuncia, la passeggera non presenterebbe alcun segno di violenza e non ci sarebbero tracce di sue telefonate ad amici o ex fidanzati. In corso le indagini, coordinate dalla procura di Palermo e condotte dalla polizia. Dagli accertamenti sarebbe emerso intanto che la trentenne era sotto effetto di stupefacenti.