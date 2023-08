Abusivismo commerciale "recidivo", sospese otto attività

Nel corso dell'operazione "Buona Estate Sicura", i carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante e la polizia locale hanno messo in atto una serie di controlli mirati per preservare il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano il capoluogo. Le attività di controllo si sono concentrate nelle zone di maggiore movimento del centro storico, tra cui Pescheria, Castello Ursino, via Gemellaro, piazza Bellini e dintorni, via Plebiscito, i pressi della stazione ferroviaria e piazza Nettuno/via del Rotolo.

Da quando l'operazione è iniziata all'inizio dell'anno, sono stati effettuati controlli su oltre un centinaio di esercizi commerciali. Di questi, sessantasei sono stati contravvenzionati per "occupazione abusiva di suolo pubblico". Per ogni violazione è stata applicata una sanzione amministrativa di 173 euro.

Dopo la prima fase di controlli, le forze dell'ordine hanno avviato una nuova ondata di verifiche, scoprendo che dodici esercizi commerciali precedentemente sanzionati per lo stesso motivo avevano violato nuovamente le norme. I titolari di questi esercizi sono stati sanzionati con una multa di 173 euro e sono stati proposti per la sospensione temporanea dell'attività presso la direzione sviluppo attività produttive (Suap) Ufficio tutela del consumatore del Comune di Catania. Questa misura è in linea con l'ordinanza sindacale, che prevede la sospensione dell'attività e la chiusura dell'esercizio commerciale per almeno 5 giorni in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico. Se l'occupazione crea ostacoli alla sicurezza e all'ordine pubblico, la chiusura può essere estesa fino a 20 giorni.

In seguito alle proposte di chiusura avanzate dalle forze dell'ordine, la Suap ha emesso otto ordini di sospensione attività nei confronti di due pub in via Gemellaro, una braceria in via Plebiscito e cinque paninari, di cui due in piazza Giovanni XXIII e tre in via del Rotolo. Questi provvedimenti hanno portato alla chiusura degli esercizi commerciali per periodi variabili da 5 a 15 giorni, con la rimozione dei materiali collocati abusivamente e il ripristino delle aree pubbliche. Si prevede, infine, che nei prossimi giorni possano essere emesse ulteriori ordinanze di chiusura per i trasgressori recidivi.