In corso accertamento di morte cerebrale per la dodicenne colpita da arresto cardiaco a scuola

E' in corso l'accertamento della morte cerebrale per la ragazzina di 12 anni, studentessa della scuola media Cavour di Catania, colpita da un arresto cardiaco lo scorso 27 gennaio. I medici del Garibaldi Nesima hanno iniziato questa mattina le procedure di rito per la piccola che in questi giorni sta lottando coadiuvata dalle cure dei sanitari. Per la piccola sarebbero state pesanti le conseguenze di un arresto cardiaco avvenuto a scuola. Nonostante l'intervento dell'ambulanza che l'ha trasportata nell'unità intensiva cardiologica del presidio con l'ausilio di un'auto della polizia.

in aggiornamento