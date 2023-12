Entrano senza autorizzazione in zona del porto vietata: sanzionati

Nella nottata dello scorso 6 dicembre, a seguito di segnalazione inerente la presenza di tre persone, incappucciate, intenti a scavalcare la cancellata esterna del porto, personale delle volanti dell’Upgsp, giunto sul posto, in prossimità dell’area ristretta denominata “Silos” - ove risultano parcheggiati numerosi semirimorchi carichi di collettame vario - ha identificato tre individui sospetti, aventi caratteristiche analoghe alle persone già segnalate.

All’esito del controllo, non sono però elementi in ordine alla commissione di reati. A seguito di ciò, sono stati invitati nei giorni a seguire presso gli uffici di polizia, dove sono stati sottoposti a sanzione amministrativa, in violazione alle norme del codice della navigazione e delle ordinanze della Capitaneria di Porto e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per essersi introdotti, senza autorizzazione, all’interno dell’area portuale in cui è vietato l’accesso.