Acciaierie di Catania, Ugl lancia allarme per sicurezza e occupazione

“Nello stabilimento Acciaierie di Catania (appartenente Alfa Acciai) continua da mesi la cassa integrazione e sono innumerevoli le problematiche che non ancora affrontano a tutela dei lavoratori" lo afferma in una nota il segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici, Angelo Mazzeo. La cassa integrazione per il lavoratori dello stabilimento catanese è in atto "mentre Alfa Acciai festeggia il raggiungimento, per quanto concerne l'esercizio 2022, di un utile di cinque volte superiore rispetto al 2021, per una somma complessiva di 177 milioni di euro, nonostante un calo del 15% della produzione", aggiunge Mazzeo. “Non possiamo che rimanere in qualche modo allibiti dai dati che sono stati diffusi questa settimana dalla casa madre. Numeri che vanno totalmente in contrasto con la realtà disegnata dal management, con particolare riferimento alla fabbrica che si trova nella nostra Zona industriale, dove è costante il ricorso agli ammortizzatori sociali ed è raro assistere ad investimenti su una struttura non di certo moderna e sui macchinari ormai obsoleti. È da diverso tempo che chiediamo più diritti per chi lavora, con particolare riferimento per coloro che lavorano nella linea produttiva a ciclo continuo nei due reparti, ma continuiamo a non ricevere risposte concrete. Soprattutto per quanto riguarda la sicurezza nelle aree di lavoro che in un’azienda come Acciaierie deve essere ai massimi livelli di attenzione". Chiediamo di nuovo a gran voce – il segretario della Ugl Metalmeccanici – che una buona parte di quest'utile possa essere destinata ad Acciaierie di Sicilia perché la sicurezza e il benessere dei lavoratori sono al primo posto e non possono essere trascurati.”