Accoglienza dei senza fissa dimora, Mirenda plaude a Trantino: "Bene il nuovo dormitorio di Nesima"

Il consigliere comunale Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi democratici – Nuova Dc, lo scorso 16 ottobre ha inviato una nota al Sindaco di Catania Enrico Trantino, all’assessore alla Sicurezza Alessandro Porto e all’assessore ai Servizi Sociali Bruno Bruccheri, per chiedere interventi in tema di vagabondaggio, ritenuto una problematica "ingestibile e dilagante nella nostra città". "Premesso che non è mia intenzione entrare nel merito di una scelta di vita, che può essere più o meno condivisibile – spiega Maurizio Mirenda – è anche vero che questo non deve e non può, comunque, pregiudicare il decoro e l’igiene di Catania. I senza fissa dimora purtroppo sono presenti in tante piazze del centro, dinanzi le attività commerciali o le strutture alberghiere. Insomma, si tratta di una questione sociale e morale che va affrontata per 360 gradi". Domani mattina il sindaco Trantino e l’assessore Brucchieri guideranno un open day nella struttura di accoglienza-dormitorio di via Filippo Eredia n.17, a Nesima Superiore, che accoglie proprio le persone prive di stabile dimora. Si tratta di un immobile che dispone di 50 posti letto ed è in grado di accogliere anche i cani che accompagnano i senza tetto. "Ringrazio il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Bruno Brucchieri – dichiara Maurizio Mirenda – per essere stati sensibili dinanzi a questo problema. Proprio un mese fa avevo infatti inviato la nota in questione in cui chiedevo che si trovassero delle soluzioni per il problema del vagabondaggio e delle location per poter accogliere i senza fissa dimora. La notizia della nuova struttura mi lascia veramente soddisfatto ed è una conferma di come questa amministrazione sia fattiva, concreta e celere nell’affrontare questioni importanti e delicate per la nostra città, trovando anche delle valide ed apprezzabili soluzioni".