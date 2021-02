Accoltella la vicina di casa per un battibecco: grave la vittima

La polizia è intervenuta in un condominio di viale Mario Rapisardi arrestando una cittadina romena per tentato omicidio

Nella tarda serata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno arrestato la cittadina romena C.G.G. (del 1974), ritenuta responsabile di tentato omicidio. Tutto si è consumato all’interno di un condominio del viale Mario Rapisardi dove le Volanti sono intervenute a seguito di alcune chiamate pervenute sulla linea di emergenza 112. Le segnalazioni telefoniche hanno riferito di una lite molto animata tra vicini di casa, all’ultimo piano di un edificio della nota via catanese, dal quale si udivano chiaramente invocazioni di aiuto. Gli equipaggi si sono precipitati sul posto entrando nell’edificio: giunti al piano interessato si sono trovati innanzi una scena di inaudita violenza, all’interno dell’appartamento indicato, una donna era stesa in terra, in uno stato di semi incoscienza e lo sguardo fisso nel vuoto con una vistosa ferita al fianco dalla quale uscivano sangue e viscere. Dopo aver richiesto l’invio sul posto di un’ambulanza, uno dei poliziotti si è prodigato a tamponare con un canovaccio la ferita, cercando di interagire con la vittima per mantenerla vigile. Successivamente, l’ambulanza del 118 ha preso in carico l’infortunata, trasportandola in ospedale dov’è giunta in codice rosso e immediatamente ricoverata in prognosi riservata.

Gli agenti hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto poco prima del loro arrivo: il fratello della donna accoltellata, residente nel luogo dell’intervento e testimone oculare, ha riferito che la sorella si era recata presso il suo appartamento per trascorrere la serata insieme ad amici. Intorno alle 23, hanno sentito dei colpi alla parete provenire dalla casa della vicina, la romena C.G.G., con la quale c'erano stati pregressi battibecchi. A quel punto, lui e la sorella si sono presentati alla porta della vicina, bussando alla porta al fine di chiarire la situazione. Per tutta risposta, la vicina li ha aggrediti fisicamente con una violenza tale da infliggere un fendente al basso ventre della vittima, utilizzando un’arma da taglio. Il fratello della donna ferita ha fornito ai poliziotti particolari utili sull’abbigliamento della donna e sul coltello utilizzato. E in effetti, gli agenti, coadiuvati dal personale della Polizia Scientifica giunto sul posto, hanno rinvenuto e sequestrato l’abbigliamento descritto, indossato al momento dell’aggressione e del quale la donna si era già spogliata, e il coltello che “spiccava” nel lavabo della cucina, accuratamente lavato, accanto alle restanti stoviglie che invece erano accatastate ancora sporche. La rumena è stata istantaneamente arrestata e, come disposto dal magistrato di turno, rinchiusa in carcere.