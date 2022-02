Accordo tra università e prefettura: al via stage per dieci laureandi

Il prefetto Maria Carmela Librizzi ha accolto 10 laureandi dei vari corsi di studio del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'università di Catania che svolgeranno un percorso formativo a Palazzo del Governo per circa due mesi. All'incontro erano presenti i dirigenti delle aree e dei servizi che faranno da tutor agli stagisti. L'iniziativa è attuata sulla base della convenzione stipulata tra il prefetto e il rettore Francesco Priolo, per il triennio 2021-2023, per la realizzazione di tirocini curriculari e attività di collaborazione didattica e formativa per lo sviluppo delle competenze da parte di allievi dei corsi di studio.

"E' un'occasione un'importante - ha detto il prefetto Librizzi - per sviluppare e consolidare le opportunità e iniziative di collaborazione con il mondo universitario, anche con lo scopo di fare acquisire una più approfondita conoscenza della struttura organizzativa e delle attività istituzionali della Prefettura, al fine di agevolare gli studenti alle scelte post-laurem attraverso un contatto diretto con il mondo del lavoro nella pubblica amministrazione. La presenza di giovani studenti - ha sottolineato il prefetto di Catania - aggiungera' slancio e rinnovamento alle attività istituzionali, nell'ambito di una preziosa collaborazione".