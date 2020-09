Aci Castello, 19 nuovi attraversamenti pedonali rialzati

La giunta comunale di Aci Castello ha appena adottato la delibera per predisporre l’affidamento per la realizzazione di 19 attraversamenti pedonali su tutto il territorio comunale. L’amministrazione, disponendo di un finanziamento utile pari a 90 mila euro, ha optato per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Gli attraversamenti pedonali saranno realizzati nei centri strategici ovvero dove negli anni si sono verificati degli incidenti. Nella scelta dei siti dove verranno realizzati gli attraversamenti rialzati si è tenuto anche conto delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini. L’adozione di tale provvedimento scaturisce dalle elevate velocità di percorrenza rilevate specialmente nelle ore notturne. Gli attraversamenti pedonali saranno realizzati in 5 aree della Scogliera. All’inizio di via Re Martino, sul lungomare Scardamiano e all’altezza della scuola di via Battisti ad Aci Castello. Ad Acitrezza sul Lungomare e sulla stessa via Provinciale. A Cannizzaro ci saranno due attraversamenti in via Firenze. A Ficarazzi si interverrà nella centrale via Tripoli all’altezza della posta ed ancora in via Acicastello, via Stazione e via San Gregorio.

