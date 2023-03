Aci Castello, progetto di riqualificazione di piazza delle Palle

“Fermenti in Comune”, il progetto di riqualificazione di piazza delle Palle, entra nel vivo della programmazione. Martedì 14 e mercoledì 15 marzo si svolgerà al Four Points by Sheraton Catania una riunione in cui i giovani castellesi illustreranno le loro proposte all’amministrazione comunale ed ai partner dell'iniziativa: la Fondazione Sport City ed FF Sport Consulting. A darne l’annuncio sono il Sindaco Carmelo Scandurra e il Presidente della Fondazione Sport City, il dott. Fabio Pagliara. Presenti a Palazzo del Municipioanche la campionessa di pallanuoto Giusi Malato, il Presidente del Consiglio Comunale Nando Cacciola e il Consigliere Comunale con deleghe alla Cultura, Antonio Maugeri. "L’obiettivo principale del progetto è riqualificare e valorizzare piazza delle Palle coinvolgendo attivamente e da protagonisti i nostri giovani, riscrivendo il futuro di uno dei luoghi di maggiore interesse presenti sul nostro territorio", spiega il Sindaco Scandurra. "Il loro percorso sarà coadiuvato da professionisti di settore sia nella fase propositiva dell’hackathlon che attuativa cui farà seguito la costituzione dell’associazione che gestirà il sito. Determinante sarà inoltre l’esercizio di democrazia partecipata che vedrà l’intera cittadinanza indirizzare le scelte che mirano a promuovere buone pratiche in favore di salute e benessere, sport e cultura per rivitalizzare la piazza e rafforzare i processi di socializzazione e interazione intergenerazionali". "Sono particolarmente soddisfatto che anche il comune di Aci Castello cominci questo processo di sportivizzazione e ancora di più che questo si faccia vincendo un bando con Anci", afferma il Presidente della Fondazione Sport City, Fabio Pagliara.

"Le città italiane stanno cercando sempre di più benessere e felicità nello sport che rende, senza ombra di dubbio, città e cittadini migliori. Questo, ed è bello che sia così, accadrà anche ad Aci Castello che, per posizione e clima, risulta uno dei posti ideali dove fare attività". Il Presidente del Consiglio Comunale Nando Cacciola ribadisce l’esigenza di promuovere il territorio anche attraverso lo sport: "Riqualificare e rivitalizzare uno spazio urbano attraverso la valorizzazione dell’attività sportiva e del benessere ambientale ha in sé una grande importanza non solo verso la società ma soprattutto verso i giovani. Un progetto fondato su questi valori, che sono il fondamento di una serena convivenza, merita non solo rispetto, ma il sostegno degli Enti locali perché migliora il nostro modo di vivere. Risulta quindi doveroso che la comunità locale e, per essa, i suoi amministratori destinino risorse adeguate: investire su iniziative del genere significa investire per il nostro futuro".

Supervisore del progetto per il Comune è il consigliere Antonio Maugeri: "Aci Castello si conferma un comune lungimirante anche nel settore dell'attività motoria se si considera che nei giorni scorsi la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme a integrazione dell’articolo 33 della Costituzione. Su mia proposta - ricorda il consigliere con deleghe alla Cultura - il consiglio comunale ha votato anche l'adesione alla Carta di Toronto per l’attività fisica". Testimonial e madrina del progetto la campionessa di pallanuoto Giusi Malato: "Sono onorata di presenziare a questa conferenza stampa, grazie a Sport city e a Fabio Pagliara. La riqualificazione della piazza dà la possibilità di avere uno spazio all'aperto dove trascorrere del tempo e praticare sano movimento. Lo sport in tutte le sue forme ha valore educativo e sociale inestimabile".