Aci Castello, tentano di rubare uno scooter: arrestati in tre

I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato per tentato furto in concorso tre catanesi, due di essi già con precedenti penali. I militari hanno pizzicato i tre mentre stavano tentando di rubare, in via Nazario Sauro, uno scooter Aprilia Scarabeo. Al sopraggiungere della pattuglia dei carabinieri il trio di lestofanti ha provato a fuggire a bordo di una vecchia lancia Y10. La fuga dei tre ladruncoli non è tuttavia durata molto. Gli stessi sono stati tempestivamente raggiunti e bloccati dai carabinieri, che dopo averli posti in sicurezza, hanno verificato le condizioni del ciclomotore, accertandone la rottura del bloccasterzo e del cilindretto di avviamento. All’esito delle verifiche sullo Scarabeo, è emerso che lo scooter era stato rubato la sera precedente in una strada limitrofa a quella dove i tre sono stati individuati. Due dei fermati sono finiti ai domiciliari, il terzo è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.