Aci Catena, auto dei vigili in fiamme per cause accidentali

Un incendio scoppiato per cause accidentali la notte scorsa ad Aci Catena ha completamente distrutto una Fiat '600' della Polizia Locale parcheggiata nei pressi della caserma, vicino lo storico Palazzo Riggio di Campofiorito. Le fiamme, divampate poco dopo la mezzanotte, hanno completamente avvolto la vettura danneggiando anche la tinteggiatura di un antico arco, ma non hanno arrecato altri seri danni. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati stamane alcuni agenti, che hanno avvertito il comandante, il sindaco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e constatato che non si è trattato di incendio doloso. Il sindaco Nello Oliveri ha subito invitato il settore Lavori Pubblici ad intervenire per i danni causati all'arco dall'incendio.