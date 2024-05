Scappa dai domiciliari e va in giro con l'auto in prestito, 33enne arrestato

Pensava di aver risolto il problema del controllo dei carabinieri a casa, lasciando un amico al posto suo, il 33enne catanese, detenuto ai domiciliari ad Aci Catena, che è stato arrestato dai militari della stazione locale per evasione.

I militari dell'arma hanno effettuato un controllo nell’abitazione del detenuto ai domiciliari, già avvezzo a uscite non autorizzate, per verificare il rispetto della misura cautelare alla quale era sottoposto per rapina e detenzione di armi. Anche stavolta il 33enne non era in casa. Al suo posto i carabinieri hanno trovato un 30enne straniero che ha riferito loro di trovarsi in quell’abitazione su richiesta del suo amico al quale aveva, anche, prestato l'auto.

Sono quindi scattate le ricerche dell’evaso intercettato poco dopo in via Aldo Moro, alla guida della Mercedes prestatagli dall'amico. I carabinieri, hanno intimato l’alt ma l’uomo, invece di fermarsi, ha accelerato la marcia per fuggire al controllo. Ne è scaturito un inseguimento, tra le vie del centro, terminato sotto casa dell’uomo che, dopo aver abbandonato l’auto, ha cercato di rientrare nel suo luogo di detenzione convinto di aver eluso il controllo dei militari. Qui il fuggiasco è stato bloccato e arrestato.