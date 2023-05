Aci Catena, inaugurato sportello U.R.P.: "Adesso risposte immediate"

Inaugurato stamattina l'U.R.P. e Ufficio del disabile di Aci Catena. I locali si trovano in via Palestra n.13, al piano terra. L'ufficio offrirà servizi celeri alla cittadinanza e garantirà risposte immediate. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti la sindaca, Margherita Ferro, l'assessore ai Servizi Sociali, Maura Grasso, e il presidente del consiglio consiglio comunale, Massimo Suaria. All'inaugurazione non mancavano il vice segretario generale, Sebastiano Forzisi e moltissimi consiglieri comunali.

Margherita Ferro aveva in precedenza già parlato dell'importanza sociale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. "Sarà un front office dedicato esclusivamente alla cittadinanza - ha detto -, cercheremo di facilitare ogni azione di chi tra i cittadini, ha necessità di interfacciarsi con l’ente municipale".